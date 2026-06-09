La CNMC pide al Gobierno objetividad en los criterios sobre productos de proximidad para residencias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado al Gobierno que defina de forma objetiva y precisa los criterios relacionados con los productos de proximidad incluidos en la futura normativa sobre alimentación en residencias y centros colectivos.

Evitar restricciones a la competencia

El organismo considera que los requisitos vinculados al origen geográfico de los alimentos deben estar suficientemente justificados y formulados con claridad para evitar posibles restricciones a la competencia entre proveedores. Según la CNMC, la normativa debe garantizar la igualdad de oportunidades para las empresas y asegurar que los procesos de contratación se desarrollen de forma transparente.

La institución subraya que promover una alimentación saludable y sostenible es compatible con el respeto a los principios de libre competencia, siempre que los criterios utilizados sean proporcionales y no generen discriminaciones injustificadas.

Revisión de la futura normativa

Las observaciones de la CNMC se producen durante el proceso de elaboración de la ley que regulará aspectos relacionados con la alimentación en residencias y otros centros asistenciales. El organismo ha trasladado sus recomendaciones para que sean tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva del texto.

La propuesta forma parte del debate sobre cómo mejorar la calidad de los alimentos suministrados en estos centros, impulsando productos frescos y sostenibles sin perjudicar el correcto funcionamiento del mercado.