Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen antes de que alcanzara su territorio

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de la interceptación de un dron lanzado desde Yemen antes de que pudiera alcanzar territorio israelí. Los sistemas de defensa aérea detectaron el aparato y procedieron a neutralizarlo durante su trayectoria.

Nueva amenaza en medio de la tensión regional

El incidente se enmarca en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Próximo, donde los ataques con drones y misiles se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad regional. Las autoridades israelíes han reforzado la vigilancia aérea ante posibles nuevos lanzamientos.

Por el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales como consecuencia del incidente. El episodio vuelve a poner de manifiesto la complejidad del escenario regional y el riesgo de una mayor escalada de las tensiones en la zona.