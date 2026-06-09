España concentró más de un tercio de toda la cocaína incautada en la Unión Europea en 2024

España concentró más de un tercio de la cocaína decomisada en la Unión Europea durante 2024, consolidándose como uno de los principales puntos de entrada de esta droga al continente debido a su posición geográfica y a la intensa actividad de sus puertos y rutas marítimas.

Puerta de entrada del narcotráfico a Europa

Las incautaciones realizadas por las fuerzas de seguridad españolas reflejan la importancia de las operaciones contra las redes internacionales de narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito hacia otros mercados europeos. Los principales decomisos se registraron en puertos y zonas logísticas estratégicas.

Los datos ponen de manifiesto la presión que soportan las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas y la necesidad de reforzar la cooperación internacional. Los expertos destacan que las organizaciones criminales continúan adaptando sus métodos para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio europeo.