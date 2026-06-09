Bruselas advierte a España de posibles sanciones por la contaminación de las aguas por nitratos

La Comisión Europea ha advertido a España de la posibilidad de enfrentarse a sanciones económicas si no adopta medidas más eficaces para proteger las aguas de la contaminación provocada por los nitratos, principalmente asociados a actividades agrícolas y ganaderas.

La UE exige una mayor protección ambiental

Bruselas considera que persisten deficiencias en la aplicación de la normativa comunitaria destinada a reducir la contaminación de acuíferos, ríos y otras masas de agua. Los nitratos procedentes de fertilizantes y purines son una de las principales preocupaciones ambientales en diversas regiones del país.

La Comisión Europea reclama una mejor identificación de las zonas vulnerables, así como la adopción de planes más ambiciosos para limitar el impacto de estas sustancias sobre los ecosistemas y la calidad del agua.

Posibles consecuencias económicas

Si España no corrige las deficiencias detectadas y no cumple con las obligaciones establecidas por la legislación europea, el procedimiento podría derivar en sanciones económicas impuestas por las instituciones comunitarias.

La protección de los recursos hídricos se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea, especialmente ante el aumento de la presión sobre el medio ambiente y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y ganaderas.