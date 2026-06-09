Antonio Banderas elogia al Papa León XIV: «Irradia una mezcla de humildad y sabiduría que conmueve»

El actor Antonio Banderas ha expresado su admiración por el Papa León XIV tras participar en un acto celebrado durante la visita del Pontífice. El intérprete aseguró que el Papa “irradia una mezcla de humildad y sabiduría que conmueve”.

Un encuentro marcado por la emoción

Banderas destacó la cercanía y el carisma del Pontífice, subrayando la impresión que le causó compartir un momento con él. Sus palabras se suman a las de otras personalidades que han participado en los actos organizados con motivo de la visita papal a España.

La presencia de Antonio Banderas en los eventos vinculados al viaje de León XIV ha sido uno de los momentos más comentados de la jornada. La visita del Papa continúa generando una gran atención mediática y congregando a miles de personas en los distintos actos previstos en su agenda.