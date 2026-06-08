Propuesta de Ocio: Angola, la foca monje y Suncine, protagonistas de junio en CaixaForum+

La plataforma CaixaForum+ amplía su catálogo este mes con documentales de naturaleza, medio ambiente, cultura y arte, además de nuevas entregas de sus producciones propias.

Angola, protagonista de un gran viaje documental

El 11 de junio llega Discovering Angola, una producción dirigida por Jordi Llompart que recorre algunos de los paisajes más espectaculares del país africano.

El documental muestra selvas, desiertos, cataratas y parques naturales, al tiempo que explora la historia, las tradiciones y la realidad social de una nación marcada por su pasado colonial y los conflictos del siglo XX.

Una historia de esperanza para la foca monje

El 18 de junio se estrena en exclusiva L’odissea del vell marí.

La película sigue el trabajo de un grupo de científicos españoles que lograron impulsar la recuperación de la foca monje del Mediterráneo, una de las especies más amenazadas del planeta.

El documental combina aventura, investigación científica y conservación medioambiental.

Nueve nuevas películas del festival SUNCINE

El 25 de junio llegarán nueve títulos procedentes de SUNCINE, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente.

Las producciones abordan temas como el cambio climático, los glaciares, la biodiversidad urbana, la contaminación por residuos, la exploración científica de la Antártida o la protección de los ecosistemas naturales.

También incluyen historias de aventura, investigación y concienciación ambiental.

Nuevos episodios de La Plaça y BesArt

La programación de junio incorpora además un nuevo episodio de La Plaça, dedicado a las trayectorias de Andrea Jiménez y Roger Bernat.

Asimismo, se estrenarán nuevos capítulos de BesArt, centrados en artistas que participan en el gran museo de arte urbano del río Besòs.

La pintura, protagonista del mes

Dentro de la sección El mes de…, CaixaForum+ dedica junio a la pintura con la incorporación de las películas Retrato de una mujer en llamas y Los amantes de Montparnasse.

Ambos títulos exploran la vida, la creación artística y las historias personales de grandes figuras vinculadas al mundo de la pintura.

Compromiso con el medio ambiente

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la plataforma vuelve a destacar Sense timó. Per un mar lliure de plàstics.

El documental pone en valor el patín catalán como embarcación sostenible y promueve la concienciación sobre la protección de los mares y la reducción de los residuos plásticos.