Pamplona regula la celebración de actos civiles por nacimientos y fallecimientos

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una normativa para regular la celebración de actos civiles vinculados a nacimientos y fallecimientos. La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía un marco oficial para conmemorar estos momentos relevantes de la vida mediante ceremonias de carácter no religioso.

Nuevos espacios para ceremonias civiles

La regulación establece las condiciones, procedimientos y espacios municipales en los que podrán desarrollarse estos actos. El objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de ceremonias civiles alternativas a las de carácter confesional.

Con esta medida, el consistorio amplía la oferta de servicios ceremoniales municipales, que ya incluyen otros actos civiles como bodas o reconocimientos institucionales. La iniciativa pretende facilitar que las familias puedan celebrar o despedir a sus seres queridos en un entorno adaptado a sus convicciones y preferencias personales.