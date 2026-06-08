Más de 12 millones de espectadores siguieron por televisión los actos del Papa en España

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

Un total de 12,2 millones de personas siguieron por televisión alguno de los actos protagonizados por el Papa durante su visita a España, lo que representa aproximadamente al 26% de la población. Los datos reflejan el amplio interés despertado por los distintos eventos religiosos e institucionales celebrados durante el viaje pontificio.

Gran seguimiento de la visita papal

Las retransmisiones incluyeron ceremonias religiosas, encuentros con fieles y actos oficiales celebrados en diferentes puntos del país. La cobertura especial realizada por las cadenas de televisión permitió que millones de espectadores siguieran en directo los principales momentos de la visita.

Las cifras de audiencia ponen de manifiesto la repercusión mediática del viaje del Pontífice y su capacidad para congregar a amplios sectores de la población. La visita se ha convertido en uno de los acontecimientos informativos y televisivos más seguidos del año en España.