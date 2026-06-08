Los indicadores de actividad de la economía española se estabilizaron en mayo

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research tras la caída registrada el mes anterior, el sector servicios recuperó impulso en mayo. El PMI de servicios alcanzó los 50,1 puntos, regresando al terreno de crecimiento.

La industria también mantuvo una evolución positiva. El PMI manufacturero se situó en 51,2 puntos, por encima del umbral que marca expansión.

Por su parte, la producción industrial descendió un 0,4% en abril respecto al mes anterior. Sin embargo, en comparación con abril de 2025, aumentó un 2,0%, una décima más que en el dato previo.

En conjunto, los indicadores reflejan que la economía sigue creciendo, aunque a un ritmo más moderado durante el segundo trimestre.

Mercado laboral

El empleo continuó mostrando fortaleza en mayo.

La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,0% respecto a abril, una evolución habitual para esta época del año.

Una vez eliminados los efectos estacionales, se registraron 63.700 afiliados más. Parte de este incremento estuvo vinculado al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

Sin tener en cuenta este efecto, el empleo habría crecido alrededor de un 0,6% en el segundo trimestre, ligeramente por encima del ritmo observado a comienzos de año.

Los datos apuntan a un comportamiento del mercado laboral algo mejor de lo previsto para 2026, aunque la incertidumbre económica aconseja prudencia para los próximos meses.

Turismo

El turismo internacional mantuvo una evolución positiva durante los primeros meses del año.

En abril, la llegada de turistas extranjeros aumentó un 5,2% respecto al mismo mes de 2025.

El gasto realizado por estos visitantes creció aún más, con un avance del 7,5%.

Entre enero y abril, las llegadas internacionales acumularon una subida del 3,4%, mientras que el gasto turístico aumentó un 6,7%.

La previsión es que el turismo siga siendo uno de los motores de la economía, con un crecimiento estimado del PIB turístico del 3,1% en 2026.

Crédito

La concesión de nuevos préstamos perdió algo de intensidad en abril.

En los hogares, el crédito siguió creciendo gracias al buen comportamiento de las hipotecas y los préstamos al consumo.

Hasta abril, la financiación a familias aumentó un 9,0% respecto al mismo periodo del año anterior.

Destacó especialmente el crédito al consumo, con un crecimiento del 14,3%, mientras que los préstamos para vivienda avanzaron un 7,8%.

En las empresas, la nueva financiación se redujo durante abril, aunque el balance acumulado del año continúa siendo favorable.

Entre enero y abril, el crédito concedido a empresas registró un incremento del 8,5% interanual.