León XIV pide frenar la descalificación política y recuerda que el poder tiene límites

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Papa León XIV ha advertido en su intervención ante el Congreso de los Diputados sobre los riesgos de la “descalificación permanente del adversario” en la vida pública y ha recordado que el ejercicio del poder debe estar sometido a límites y principios éticos.

Llamamiento al diálogo y al respeto institucional

Durante su discurso, el Pontífice defendió la importancia del respeto entre quienes mantienen posiciones políticas diferentes y apeló a la búsqueda de acuerdos en beneficio del conjunto de la sociedad. Asimismo, subrayó que la confrontación constante puede debilitar las instituciones democráticas y dificultar la convivencia.

León XIV insistió en que el poder no puede ejercerse de forma ilimitada y debe estar guiado por la responsabilidad, el servicio al bien común y el respeto a la dignidad de las personas. Sus palabras fueron recibidas con atención en una intervención marcada por referencias a la convivencia, el diálogo y la cultura democrática.