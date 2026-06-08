Israel bombardea un complejo petroquímico en el suroeste de Irán

Las Fuerzas Armadas de Israel han llevado a cabo un bombardeo contra un complejo petroquímico situado en el suroeste de Irán, en una nueva escalada de la tensión entre ambos países. El ataque habría alcanzado instalaciones vinculadas al sector energético iraní, consideradas estratégicas para la economía del país.

Nuevo episodio de tensión regional

Las autoridades iraníes han informado de daños en las instalaciones afectadas y han activado los protocolos de emergencia para controlar la situación. Por el momento, no han trascendido cifras oficiales sobre posibles víctimas ni sobre el alcance exacto de los desperfectos ocasionados.

El ataque se produce en un contexto de creciente confrontación entre Israel e Irán, marcada por intercambios de ataques y acusaciones mutuas. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos ante el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Próximo y sus posibles repercusiones sobre la estabilidad regional y los mercados energéticos.