El precio de la vivienda se dispara un 12,9% impulsado por la segunda mano

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

El precio de la vivienda en España aumentó un 12,9% en el último año, impulsado principalmente por el fuerte encarecimiento de la vivienda usada, que creció al mayor ritmo registrado en los últimos 19 años. Los datos reflejan la continua presión existente en el mercado inmobiliario y las dificultades de acceso a la vivienda.

La vivienda de segunda mano lidera las subidas

El incremento de precios ha sido especialmente intenso en el segmento de vivienda usada, donde la escasez de oferta y la elevada demanda han contribuido a acelerar el encarecimiento. El mercado de obra nueva también mantiene una evolución al alza, aunque con aumentos más moderados.

Los expertos señalan que factores como la falta de vivienda disponible, la resistencia de la demanda y la evolución de los tipos de interés continúan condicionando el mercado. La subida de precios refuerza además las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con menor capacidad económica.