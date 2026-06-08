El Congreso debatirá una propuesta para que España abandone la OTAN y cierre las bases militares de EEUU

El Congreso de los Diputados votará una iniciativa que plantea la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses ubicadas en territorio español. La propuesta reabre el debate sobre la política de defensa y las alianzas internacionales del país.

Debate sobre la seguridad y la política exterior

Los defensores de la iniciativa sostienen que España debería adoptar una política de defensa más independiente y reducir su vinculación con estructuras militares internacionales. Además, consideran que la presencia de instalaciones militares de Estados Unidos en territorio español debe ser revisada.

Por el contrario, quienes rechazan la propuesta argumentan que la pertenencia a la OTAN constituye uno de los pilares de la seguridad nacional y de la cooperación con los aliados occidentales. El debate se desarrollará en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas que han reforzado el protagonismo de las alianzas militares.