Diez detenidos y dos investigados por una oleada de robos en Extremadura

8 Jun 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido a diez personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en diversos robos cometidos en Extremadura. Entre los hechos atribuidos al grupo figuran el robo de votos destinados a procesos electorales y la sustracción del conocido camión de los regalos utilizado en actividades festivas y solidarias.

Una investigación por múltiples delitos

La operación policial ha permitido esclarecer varios robos ocurridos en distintos puntos de la región y recuperar parte de los efectos sustraídos. Los investigadores consideran que los implicados actuaban de forma coordinada y estarían relacionados con diversos delitos contra el patrimonio.

Las diligencias continúan abiertas para determinar el alcance total de la actividad delictiva y la posible participación de más personas. Los detenidos y los investigados deberán responder ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.