China advierte de que una nueva escalada entre Irán e Israel no beneficia a nadie

El Gobierno de China ha subrayado que un posible reinicio de las hostilidades entre Irán e Israel “no va en interés de ninguna de las partes” ni de la comunidad internacional. Pekín ha reiterado su llamamiento a la contención y al diálogo para evitar una mayor desestabilización de Oriente Próximo.

Pekín pide moderación y una solución diplomática

Las autoridades chinas han insistido en la necesidad de reducir la tensión y resolver las diferencias mediante vías diplomáticas. China considera que una nueva escalada militar podría agravar la situación humanitaria, afectar a la seguridad regional y tener consecuencias económicas a escala global.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por los enfrentamientos y ataques registrados en la región durante las últimas semanas. Pekín mantiene que la estabilidad de Oriente Próximo es esencial para la paz y el desarrollo, y ha instado a todas las partes a evitar acciones que puedan intensificar el conflicto.