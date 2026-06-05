Propuesta de Ocio: CaixaForum Madrid presenta una poderosa oda a la naturaleza para concienciar sobre su preservación

5 Jun 2026 por Redacción Irispress

La directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y el presidente y cofundador de OASIS Immersive Studios, Denys Lavigne, han presentado Somos Naturaleza.
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