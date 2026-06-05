Propuesta de Ocio: CaixaForum Madrid presenta una poderosa oda a la naturaleza para concienciar sobre su preservación

Se trata de una experiencia inmersiva que invita a descubrir la biodiversidad del planeta a través de un recorrido visual y sensorial.

Un viaje por la biodiversidad

La propuesta permite adentrarse en diferentes ecosistemas y contemplar la riqueza de la flora y la fauna.

Todo ello mediante una combinación de arte digital, tecnología y narración visual.

Concienciar para proteger

La experiencia busca sensibilizar sobre la necesidad de conservar los ecosistemas.

También pretende fomentar una actitud activa frente a los desafíos que amenazan la biodiversidad.

Inspirada en los acuerdos de la COP15

El proyecto surge tras los compromisos alcanzados en la COP15 sobre Diversidad Biológica, celebrada en Montreal.

En ella, cerca de 200 países acordaron trabajar para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030.

Un desafío global

La pérdida de biodiversidad está relacionada con factores como el cambio climático, la contaminación o la transformación del territorio.

También influyen la sobreexplotación de recursos naturales y la expansión de especies invasoras.

Arte y divulgación

La experiencia ha sido desarrollada por OASIS Immersive Studios y National Geographic.

Combina contenidos inmersivos, escenografía temática y espacios informativos para acercar al público la importancia de la biodiversidad.

Una colaboración internacional

La producción ha contado además con la participación de diversas entidades vinculadas a la conservación y el desarrollo sostenible.

Entre ellas se encuentran Naciones Unidas, la Fundación David Suzuki, Workshops for Biodiversity y Age of Union.

Un mensaje de esperanza

Somos Naturaleza apuesta por reforzar el vínculo entre las personas y el entorno natural.

La experiencia transmite un mensaje optimista y recuerda que cada gesto cuenta para proteger el planeta.

Reconocimiento internacional

La exposición fue distinguida en los premios Numix 2025.

Recibió el galardón a la mejor exposición internacional.

Hasta marzo de 2027

La muestra podrá visitarse en CaixaForum Madrid hasta marzo de 2027.

Durante este periodo contará con actividades complementarias dirigidas a públicos de todas las edades.

Cine y actividades familiares

La programación incluye el ciclo Pequeños cinéfilos: Todos somos naturaleza.

También se han organizado propuestas educativas para reflexionar sobre el equilibrio de los ecosistemas y la interdependencia entre las especies.

Los impulsores

La National Geographic Society es una organización internacional dedicada a la exploración, la ciencia y la educación.

Por su parte, OASIS Immersion Group está especializada en la creación y producción de experiencias inmersivas centradas en la cultura, la ciencia y la innovación.