Muere una palestina y otros 15 resultan heridos en un bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Una mujer palestina ha muerto y otras 15 personas han resultado heridas en un bombardeo atribuido a Israel sobre la Franja de Gaza, según fuentes locales. El ataque se habría producido a pesar del alto el fuego anunciado recientemente, lo que ha generado nuevas dudas sobre la estabilidad de la tregua.

Crece la preocupación por la fragilidad de la tregua

Las autoridades sanitarias gazatíes han informado de víctimas y daños materiales tras el incidente, mientras que las circunstancias exactas del ataque continúan siendo objeto de seguimiento. Por el momento, no han trascendido detalles completos sobre el lugar concreto del bombardeo ni sobre la identidad de los heridos.

El suceso se produce en un contexto de elevada tensión en la región, donde los esfuerzos diplomáticos buscan consolidar el alto el fuego y evitar una nueva escalada del conflicto. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de la situación y reclama el respeto de los acuerdos alcanzados para proteger a la población civil.