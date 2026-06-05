Investigan como violencia de género la muerte por arma de fuego de una mujer en Málaga

Las fuerzas de seguridad investigan como un posible caso de violencia de género la muerte por arma de fuego de una mujer en la provincia de Málaga. El suceso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo y determinar la posible relación entre la víctima y el presunto autor.

Investigación abierta

Los agentes han activado el protocolo correspondiente para este tipo de casos y trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. Por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas del crimen.

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el caso pasaría a engrosar las estadísticas oficiales de violencia de género en España. Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier situación de violencia y de utilizar los recursos de protección y asistencia disponibles para las víctimas.