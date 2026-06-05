España supera los 15 millones de animales de compañía, con los perros a la cabeza

5 Jun 2026 por Redacción Irispress

España cuenta con más de 15 millones de animales de compañía, entre los que destacan 7,5 millones de perros y 5,6 millones de gatos, según los últimos datos del sector. Estas cifras reflejan la creciente presencia de mascotas en los hogares españoles y su importancia dentro de la vida familiar.

Los perros siguen siendo los más numerosos

Los perros continúan siendo el animal de compañía más habitual, aunque los gatos han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Junto a ellos, también conviven en los hogares españoles otras especies como aves, peces, pequeños mamíferos y reptiles.

El aumento de la población de mascotas ha impulsado además el desarrollo de actividades y servicios relacionados con su cuidado, desde la alimentación y la atención veterinaria hasta el ocio y el bienestar animal. El sector se ha consolidado como uno de los de mayor crecimiento dentro del ámbito del consumo familiar.