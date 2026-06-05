España suma 260.000 grandes fortunas tras crecer un 5,3% en un año

5 Jun 2026 por Redacción Irispress

El número de personas con grandes patrimonios en España aumentó un 5,3% durante el último año, alcanzando las 260.000, según un informe sobre riqueza global. El incremento está relacionado principalmente con la revalorización de los mercados bursátiles y el encarecimiento de los activos inmobiliarios.

La Bolsa y la vivienda impulsan el patrimonio

La evolución positiva de los mercados financieros y el aumento del valor de la vivienda han favorecido el crecimiento de la riqueza entre los hogares con mayor capacidad económica. Estos factores han contribuido a que más personas superen los umbrales patrimoniales considerados en este tipo de estudios.

España se sitúa así en línea con la tendencia observada en otras economías desarrolladas, donde la recuperación de los activos financieros e inmobiliarios ha fortalecido el patrimonio de las grandes fortunas. El informe destaca además el papel de las inversiones y de la evolución económica en la creación y conservación de riqueza.