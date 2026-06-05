España acumula un 15% más de lluvias de lo habitual desde el inicio del año hidrológico

España ha registrado una precipitación media acumulada de 599 litros por metro cuadrado desde el pasado 1 de octubre, inicio del año hidrológico, una cifra que se sitúa un 15% por encima de los valores normales para este periodo, según los últimos datos meteorológicos.

Un año más húmedo de lo habitual

Las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses han contribuido a mejorar la situación hídrica en numerosas cuencas y embalses, especialmente tras varios años marcados por episodios de sequía y escasez de precipitaciones en distintas regiones del país.

No obstante, la distribución de las lluvias ha sido desigual, con zonas que han acumulado cantidades muy superiores a la media y otras donde las precipitaciones han sido más moderadas. Los expertos destacan que estos datos reflejan un balance pluviométrico favorable, aunque recuerdan la importancia de una gestión sostenible de los recursos hídricos ante la creciente variabilidad climática.