El Ingreso Mínimo Vital alcanzó en mayo a más de 2,6 millones de personas

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en mayo a 862.859 hogares en toda España, beneficiando a más de 2,6 millones de personas, según los últimos datos difundidos por el Gobierno. La prestación continúa consolidándose como una de las principales herramientas de protección social para hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Apoyo a familias con menos recursos

El IMV tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos a las personas y familias con menos recursos, contribuyendo a reducir el riesgo de pobreza y exclusión social. Entre los beneficiarios destacan hogares con menores a cargo, uno de los colectivos prioritarios de esta prestación.

Desde su puesta en marcha, el programa ha ampliado progresivamente su cobertura y alcance. El Ejecutivo defiende que esta ayuda constituye un elemento clave dentro de las políticas de protección social, especialmente para las familias con mayores dificultades económicas.