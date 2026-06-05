El coste de la vivienda sitúa en riesgo de pobreza a uno de cada tres jóvenes, según un estudio

5 Jun 2026 por Redacción Irispress

El elevado precio de la vivienda coloca en situación de riesgo de pobreza o exclusión social al 33% de los jóvenes españoles, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe advierte de las dificultades que afrontan las nuevas generaciones para acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto de vida independiente.

La vivienda, principal obstáculo para la emancipación

El estudio señala que el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda está afectando especialmente a los jóvenes, cuyos ingresos suelen ser más bajos y presentan una mayor temporalidad laboral. Esta situación retrasa la emancipación y aumenta la vulnerabilidad económica de una parte importante de este colectivo.

Los autores del informe destacan que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales retos sociales y económicos de España. Además, alertan de que la presión del mercado inmobiliario puede agravar las desigualdades y dificultar la movilidad social de las generaciones más jóvenes.