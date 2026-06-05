EEUU impone sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel

5 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de su política de presión sobre las autoridades cubanas por cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las libertades políticas.

Nueva escalada de tensión entre Washington y La Habana

Las medidas forman parte de un paquete de sanciones dirigido contra altos cargos del Gobierno cubano y otras personas vinculadas al aparato estatal. Washington sostiene que estas acciones buscan exigir responsabilidades por actuaciones consideradas contrarias a los derechos fundamentales.

Por su parte, las autoridades cubanas han rechazado reiteradamente este tipo de medidas, calificándolas de injerencia en asuntos internos y denunciando el impacto que tienen sobre el país. Las sanciones añaden un nuevo episodio a las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países, marcadas durante décadas por desacuerdos políticos y económicos.