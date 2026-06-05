CSIF denuncia «caos informático» en la Policía para expedir documentos y avisa de que la regularización «puede colapsar»

La CSIF ha denunciado problemas informáticos en las dependencias policiales encargadas de la expedición de documentos y ha advertido de que el proceso extraordinario de regularización de migrantes podría provocar un colapso en la atención administrativa si no se refuerzan los medios disponibles.

El sindicato reclama más recursos

Según CSIF, las incidencias tecnológicas están dificultando la gestión de trámites relacionados con documentación, citas y expedientes, afectando tanto a los ciudadanos como a los propios funcionarios. El sindicato sostiene que la situación podría agravarse con el aumento de solicitudes derivadas de los procesos de regularización.

La organización reclama más personal, mejoras en los sistemas informáticos y una planificación adecuada para evitar retrasos y saturación en las oficinas. Asimismo, advierte de que la carga de trabajo podría incrementarse significativamente en los próximos meses si no se adoptan medidas preventivas.