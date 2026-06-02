Trump anuncia el fin de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cese de la ofensiva militar de Israel en Líbano y el fin de los ataques llevados a cabo por Hezbolá, en lo que supone un importante paso hacia la desescalada de la tensión en la región.

Alto el fuego tras semanas de enfrentamientos

Según Trump, ambas partes habrían acordado detener las acciones militares, poniendo fin a una etapa de enfrentamientos que había incrementado la preocupación internacional por el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Próximo. El mandatario estadounidense ha presentado el anuncio como un avance significativo para la estabilidad regional.

Aunque los detalles del acuerdo no han trascendido por completo, la comunidad internacional observa con cautela la evolución de la situación. Las autoridades implicadas deberán ahora consolidar el alto el fuego y evitar nuevos incidentes que puedan poner en peligro la tregua alcanzada.