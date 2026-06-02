Los dueños de mascotas gastan una media de 50 euros al mes en comida

Los propietarios de mascotas destinan una media de 50 euros mensuales a la alimentación de sus animales, según un estudio reciente sobre hábitos de consumo en el cuidado de perros y gatos. El informe refleja la importancia creciente que las familias conceden a la nutrición animal y al bienestar de sus mascotas.

El veterinario, clave en la elección de marcas

A la hora de escoger productos, muchos dueños confían en el criterio del veterinario como principal fuente de orientación. La recomendación profesional se impone frente a otros factores como la publicidad o las promociones, especialmente cuando se trata de dietas específicas o necesidades de salud.

El estudio también apunta a una mayor preocupación por la calidad de los ingredientes y por adaptar la alimentación a la edad, tamaño o estado físico del animal. Esta tendencia confirma el peso cada vez mayor del sector de mascotas dentro del consumo familiar.