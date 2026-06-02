Las llegadas irregulares de migrantes a España caen un 35%, aunque se disparan en Ceuta y Melilla

2 Jun 2026 por Redacción Irispress

Las llegadas irregulares de migrantes a España han descendido un 35% en lo que va de año, situándose en 10.224 personas, según los últimos datos oficiales. A pesar de esta reducción general, las entradas registradas en Ceuta y Melilla han experimentado un fuerte incremento, con un aumento del 210% respecto al mismo periodo del año anterior.

Descenso general con cambios en las rutas migratorias

La caída global de las llegadas contrasta con el repunte observado en las dos ciudades autónomas, lo que apunta a una modificación de las rutas utilizadas por los flujos migratorios irregulares. Mientras algunas vías de acceso han reducido significativamente su actividad, otras han registrado un crecimiento notable.

Los datos son seguidos de cerca por las autoridades españolas y europeas, que mantienen la vigilancia sobre la evolución de los movimientos migratorios. La gestión de las fronteras, la cooperación con los países de origen y tránsito y la atención humanitaria continúan siendo algunos de los principales retos en materia migratoria.