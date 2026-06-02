La ONU acusa a Israel de vulnerar la soberanía de Líbano ante el Consejo de Seguridad

2 Jun 2026 por Redacción Irispress

Naciones Unidas ha acusado a Israel de violar la “soberanía e integridad territorial” de Líbano durante una intervención ante el Consejo de Seguridad. El organismo internacional ha expresado su preocupación por las operaciones militares llevadas a cabo en territorio libanés y por el riesgo de una mayor escalada en la región.

Llamamiento al respeto del derecho internacional

Representantes de la ONU han recordado la obligación de todos los Estados de respetar la soberanía de otros países y han insistido en la necesidad de evitar acciones que puedan agravar la inestabilidad en Oriente Próximo. Además, han reiterado la importancia de proteger a la población civil y de favorecer una solución diplomática a las tensiones existentes.

Las declaraciones se producen en un contexto de enfrentamientos y operaciones militares que han incrementado la preocupación de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad sigue de cerca la evolución de la situación mientras diversas partes reclaman medidas para preservar la estabilidad y evitar una ampliación del conflicto.