Portada >> Cultura >> ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis, adelanta su estreno al 25 de septiembre
‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis, adelanta su estreno al 25 de septiembre
2 Jun 2026 por Redacción Irispress
La película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, llegará a los cines antes de lo previsto. La producción ha adelantado su fecha de estreno y finalmente podrá verse en las salas españolas a partir del próximo 25 de septiembre.
Expectación ante uno de los estrenos españoles del año
El anuncio ha incrementado la expectación en torno a una de las películas más esperadas del cine español. Tras el éxito de anteriores proyectos, Los Javis regresan a la gran pantalla con una propuesta que ha despertado un notable interés entre el público y la industria cinematográfica.
La nueva fecha permitirá que La bola negra llegue a las salas antes del calendario inicialmente previsto. La producción se perfila como uno de los lanzamientos destacados de la temporada cinematográfica de otoño.