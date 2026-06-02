‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis, adelanta su estreno al 25 de septiembre

La película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, llegará a los cines antes de lo previsto. La producción ha adelantado su fecha de estreno y finalmente podrá verse en las salas españolas a partir del próximo 25 de septiembre.

Expectación ante uno de los estrenos españoles del año

El anuncio ha incrementado la expectación en torno a una de las películas más esperadas del cine español. Tras el éxito de anteriores proyectos, Los Javis regresan a la gran pantalla con una propuesta que ha despertado un notable interés entre el público y la industria cinematográfica.

La nueva fecha permitirá que La bola negra llegue a las salas antes del calendario inicialmente previsto. La producción se perfila como uno de los lanzamientos destacados de la temporada cinematográfica de otoño.