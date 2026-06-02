El paro baja en 36.323 personas en mayo y alcanza su nivel más bajo para este mes desde 2007

2 Jun 2026 por Redacción Irispress

El número de personas desempleadas registradas en España descendió en 36.323 durante el mes de mayo, situando el total de parados en 2,32 millones. Se trata de la cifra más baja registrada en un mes de mayo en los últimos 19 años, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral.

Impulso del empleo en plena campaña turística

La mejora del empleo estuvo impulsada principalmente por sectores como los servicios, la hostelería y el comercio, que tradicionalmente incrementan su actividad con la llegada de la temporada estival. El descenso del desempleo se produjo además en la mayoría de comunidades autónomas y grupos de edad.

Los datos reflejan la fortaleza del mercado laboral español en un contexto de crecimiento económico moderado. Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales han valorado la evolución del empleo, aunque coinciden en la necesidad de seguir avanzando en la mejora de la calidad del trabajo y la reducción del desempleo estructural.