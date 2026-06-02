CSIF anuncia movilizaciones por la escuela pública y abre la puerta a una huelga nacional

2 Jun 2026 por Redacción Irispress

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado un calendario de movilizaciones en defensa de la escuela pública y ha tendido la mano al resto de organizaciones sindicales para impulsar una posible huelga educativa de ámbito nacional.

Reivindicaciones para el sistema educativo

El sindicato reclama mejoras en la financiación de la enseñanza pública, una reducción de las ratios de alumnos por aula, más recursos para los centros educativos y una mejora de las condiciones laborales del profesorado. Además, denuncia la falta de respuesta a algunas de las demandas planteadas por la comunidad educativa.

Desde CSIF consideran necesario aumentar la presión sobre las administraciones para abordar los problemas estructurales que afectan al sistema educativo. La organización confía en lograr una respuesta conjunta del resto de sindicatos para reforzar las reivindicaciones del sector y valorar la convocatoria de una huelga en todo el país.