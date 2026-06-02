Cinco detenidos al desmantelar un activo punto de venta de drogas en Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas tras desarticular un punto de venta de drogas que operaba de forma continuada en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo. La operación pone fin a una actividad que, según los investigadores, generaba una importante afluencia de compradores en la zona.

Intervención policial y material incautado

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y reunir pruebas sobre la actividad delictiva desarrollada en el inmueble. Durante los registros practicados, los agentes intervinieron distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Las cinco personas arrestadas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de delitos contra la salud pública. La actuación se enmarca en los dispositivos de lucha contra el narcotráfico que las fuerzas de seguridad desarrollan de forma habitual en la provincia de Córdoba.