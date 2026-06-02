Ciencia destina 6,6 millones de euros a nuevas redes de investigación

El Ministerio de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado ayudas por valor de 6,6 millones de euros para impulsar redes de investigación en diferentes áreas científicas. El objetivo es fortalecer la colaboración entre grupos de investigación y fomentar la generación de conocimiento de forma coordinada.

Impulso a la cooperación científica

Estas ayudas están destinadas a financiar estructuras de colaboración entre equipos de distintos centros e instituciones, favoreciendo el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias. La iniciativa busca reforzar la capacidad investigadora del sistema científico español y mejorar su competitividad.

Desde el Ministerio destacan que las redes de investigación desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de proyectos de alto impacto y en la transferencia de conocimiento. La convocatoria forma parte de las medidas destinadas a potenciar la ciencia, la innovación y la cooperación entre investigadores.