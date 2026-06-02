‘1936’ triunfa en los Premios Max en una gala que reivindica más apoyo a la cultura

La obra 1936 se ha alzado con el Premio Max al Mejor Espectáculo de Teatro en una gala marcada por las reivindicaciones del sector cultural. La producción fue una de las grandes protagonistas de la noche, imponiéndose en una de las categorías más prestigiosas de las artes escénicas españolas.

Una ceremonia con mensaje al sector público

Además de reconocer el talento y la creatividad de las producciones nominadas, la gala estuvo marcada por diversas intervenciones en defensa de la cultura y de una mayor inversión pública en el ámbito artístico. Profesionales y premiados destacaron la importancia de apoyar la creación cultural y garantizar su sostenibilidad.

Celebrados en el Teatro Romano de Mérida, los Premios Max volvieron a reunir a las principales figuras de las artes escénicas españolas. La ceremonia sirvió para poner en valor el papel de la cultura como herramienta de reflexión, conocimiento y cohesión social.