Netanyahu ordena nuevos bombardeos contra supuestos objetivos terroristas en Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado una nueva serie de bombardeos contra lo que ha calificado como “objetivos terroristas” en Beirut, en una nueva escalada de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Nueva escalada sobre la capital libanesa

Según fuentes israelíes, los ataques estarían dirigidos contra infraestructuras y posiciones vinculadas a grupos armados presentes en el país. Las explosiones se han registrado en distintos puntos de la capital, mientras las autoridades libanesas evalúan el alcance de los daños y las posibles víctimas.

La ofensiva aumenta la tensión en la frontera entre Israel y Líbano, en un contexto regional marcado por múltiples focos de conflicto. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos ante el riesgo de una ampliación de la inestabilidad en Oriente Próximo.