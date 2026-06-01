Mueren una madre y una abuela al intentar rescatar a un niño en una presa de Palencia

1 Jun 2026 por Redacción Irispress

Una mujer y su madre han fallecido ahogadas en la presa de Baños de Cerrato cuando intentaban rescatar a un menor que se encontraba en dificultades en el agua. El suceso ha causado una profunda conmoción en la localidad y movilizó a numerosos efectivos de emergencia.

Tragedia durante un intento de rescate

Según las primeras informaciones, ambas mujeres se lanzaron al agua para auxiliar al niño cuando este comenzó a tener problemas. Aunque el menor pudo ser rescatado, la madre y la abuela desaparecieron bajo el agua y posteriormente fueron localizadas sin vida por los equipos de búsqueda.

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona, pero no pudieron hacer nada por salvar a las dos víctimas. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, ocurrido en una jornada marcada por las altas temperaturas y la presencia de numerosas personas en espacios acuáticos.