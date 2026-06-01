Los Premios Max celebran su gala en Mérida con protagonismo de los personajes femeninos

Los Premios Max de las Artes Escénicas celebran este lunes su gala final en el histórico Teatro Romano de Mérida, en una edición marcada por el protagonismo de los personajes femeninos y las historias centradas en mujeres.

El teatro español se cita en Mérida

La ceremonia reunirá a destacados profesionales del teatro, la danza y las artes escénicas para reconocer las mejores producciones y trayectorias de la temporada. La presencia de personajes femeninos con gran peso narrativo entre las obras nominadas se ha convertido en una de las señas de identidad de esta edición.

Los Premios Max están considerados los galardones más importantes de las artes escénicas en España. La elección del Teatro Romano de Mérida como escenario vuelve a poner en valor el vínculo entre el patrimonio histórico y la cultura contemporánea.