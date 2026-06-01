Las adquisiciones de nacionalidad española alcanzan su cifra más alta en más de una década

1 Jun 2026 por Redacción Irispress

España concedió la nacionalidad a 299.732 ciudadanos extranjeros durante 2025, un 18,7% más que el año anterior, según los últimos datos oficiales. Se trata de la cifra más elevada registrada desde 2013 y refleja el aumento de los procesos de adquisición de nacionalidad culminados durante el año.

Crecimiento de las nacionalizaciones

El incremento se produce tras varios ejercicios de crecimiento y responde tanto al volumen de solicitudes tramitadas como a la consolidación de expedientes iniciados en años anteriores. La adquisición de la nacionalidad permite a los nuevos ciudadanos acceder plenamente a los derechos y deberes reconocidos por la legislación española.

Los datos evidencian el peso de la población extranjera en la evolución demográfica del país y reflejan la integración de miles de residentes que han cumplido los requisitos legales para convertirse en ciudadanos españoles. Además, la cifra marca un nuevo máximo en la última década y confirma la tendencia al alza registrada en los últimos años.