La Filmoteca Española recibe la Medalla de Honor 2026 de la Academia de Bellas Artes

La Filmoteca Española ha sido distinguida con la Medalla de Honor 2026 concedida por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en reconocimiento a su labor de conservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español.

Reconocimiento a la memoria audiovisual

La institución, dependiente del Ministerio de Cultura, desempeña un papel fundamental en la preservación de películas, documentos y materiales relacionados con la historia del cine en España. Su trabajo permite proteger y poner en valor un legado cultural que forma parte de la memoria colectiva del país.

La concesión de esta distinción destaca la importancia de la Filmoteca Española como referencia en la conservación audiovisual y en la promoción del conocimiento cinematográfico. La entidad desarrolla además actividades de investigación, restauración y exhibición que contribuyen a acercar el cine a nuevas generaciones.

Con esta Medalla de Honor, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reconoce la trayectoria de una institución clave para la protección y difusión del patrimonio cultural español.