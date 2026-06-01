España afronta otra jornada de calor intenso con máximas cercanas a los 40 grados

España encara una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, con previsiones que sitúan los termómetros cerca de los 40 grados en varios puntos de Andalucía. El episodio de calor continuará afectando a buena parte del país, especialmente durante las horas centrales del día.

Noches tropicales y ambiente sofocante

Además de las elevadas máximas, numerosas zonas registrarán noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados. Esta situación dificultará el descanso nocturno y mantendrá una sensación térmica elevada incluso durante la madrugada.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones frente al calor, evitando la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, manteniendo una correcta hidratación y prestando especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud. El episodio se produce antes de que llegue el descenso térmico previsto para comienzos de la próxima semana.