El Papa inicia esta semana su visita a España con más de 2.500 kilómetros de recorrido

1 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Papa comenzará esta semana su esperado viaje a España, una visita oficial que le llevará a recorrer más de 2.500 kilómetros por distintos puntos del país y durante la cual tiene previsto pronunciar un total de 12 discursos. Se trata de uno de los desplazamientos internacionales más relevantes de su agenda reciente.

Una agenda intensa con actos institucionales y religiosos

El Pontífice participará en encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles, además de asistir a diversos actos religiosos y culturales. Su recorrido incluirá varias ciudades españolas, donde abordará cuestiones relacionadas con la paz, la solidaridad, la justicia social y el papel de la Iglesia en la sociedad actual.

La visita ha despertado una gran expectación tanto en el ámbito religioso como institucional. Miles de personas están llamadas a participar en los diferentes actos previstos, mientras las administraciones ultiman los preparativos de seguridad y organización para un acontecimiento de gran repercusión internacional.