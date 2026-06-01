El Gobierno quiere extender los menús saludables a los comedores de 0 a 3 años

El Gobierno trabaja para que los comedores destinados a niños de 0 a 3 años incorporen criterios de alimentación saludable similares a los ya aplicados en otros centros educativos. La propuesta apuesta por aumentar la presencia de frutas, verduras, legumbres y pescado, al tiempo que limita productos menos recomendables desde el punto de vista nutricional.

Más alimentos frescos y menos productos azucarados

La iniciativa plantea reforzar la calidad nutricional de los menús ofrecidos en escuelas infantiles y centros de atención temprana. Entre las medidas previstas figura la eliminación de refrescos y la reducción de alimentos ultraprocesados, con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida.

Desde el Ejecutivo destacan la importancia de una alimentación equilibrada durante la infancia para prevenir problemas de salud y favorecer un adecuado desarrollo. La propuesta se enmarca en las políticas de promoción de la salud y lucha contra la obesidad infantil impulsadas en los últimos años.