El consumo diario de televisión baja hasta las 4 horas y 34 minutos por espectador

El consumo de televisión en España se situó en mayo en una media de 4 horas y 34 minutos por espectador al día, lo que supone un descenso de cuatro minutos respecto al mismo mes del año anterior. Los datos reflejan la evolución de los hábitos audiovisuales en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas digitales y el consumo bajo demanda.

Cambian las formas de ver contenidos

Aunque la televisión mantiene un peso importante en el entretenimiento y la información de los hogares, la tendencia muestra una progresiva diversificación de las formas de consumo audiovisual. Las plataformas de streaming, las redes sociales y los servicios de vídeo en línea continúan ganando protagonismo entre los espectadores.

Pese al descenso registrado, la televisión sigue siendo uno de los medios más consumidos en España, especialmente entre los grupos de mayor edad. Los expertos destacan que el sector afronta una transformación constante para adaptarse a las nuevas preferencias del público y a los cambios tecnológicos.