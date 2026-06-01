Cerca de 300.000 estudiantes afrontan la Selectividad, con Madrid como primera comunidad en examinarse

Alrededor de 300.000 alumnos se presentarán este año a las pruebas de acceso a la universidad en toda España. Los estudiantes de la Comunidad de Madrid serán los primeros en comenzar los exámenes este lunes, dando inicio a unas jornadas decisivas para miles de jóvenes que aspiran a acceder a estudios superiores.

Comienza una de las citas académicas más importantes del año

La Selectividad, conocida oficialmente como Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), evaluará los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato y permitirá a los alumnos optar a las distintas titulaciones universitarias en función de sus calificaciones.

Las fechas de los exámenes varían según la comunidad autónoma, aunque la mayoría de estudiantes se enfrentarán a las pruebas a lo largo de esta semana. Universidades y centros educativos han ultimado los preparativos para una convocatoria que volverá a movilizar a miles de alumnos, docentes y personal administrativo en todo el país.