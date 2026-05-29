Ucrania denuncia un ataque masivo ruso con un misil y más de 230 drones en una noche

Las autoridades de Ucrania han acusado a Rusia de lanzar un misil y más de 230 drones contra distintos puntos del país durante las últimas horas. Según Kiev, se trata de uno de los ataques aéreos más intensos de las últimas semanas, dirigido contra infraestructuras y áreas urbanas.

Las defensas antiaéreas vuelven a entrar en acción

Las fuerzas ucranianas aseguran que gran parte de los drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, aunque algunos proyectiles lograron alcanzar sus objetivos. Las autoridades locales han informado de daños materiales en varias regiones y de la activación de alertas antiaéreas durante buena parte de la noche.

El ataque se produce en un contexto de persistente presión militar sobre el territorio ucraniano y de intensificación de los bombardeos a larga distancia. Mientras continúan los combates, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto y sus consecuencias para la seguridad regional.