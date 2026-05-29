Las concesiones de nacionalidad española alcanzan su cifra más alta en más de una década

España concedió la nacionalidad a 299.732 ciudadanos extranjeros durante 2025, un 18,7% más que el año anterior, según los últimos datos oficiales. Se trata de la cifra más elevada registrada desde 2013 y refleja el aumento de los procesos de adquisición de nacionalidad culminados durante el año.

Crecimiento de las nacionalizaciones

El incremento se produce tras varios ejercicios de crecimiento y responde tanto al volumen de solicitudes tramitadas como a la consolidación de procesos iniciados en años anteriores. La adquisición de la nacionalidad permite a los nuevos ciudadanos acceder plenamente a los derechos y deberes reconocidos por la legislación española.

Los datos ponen de manifiesto la importancia de la inmigración en la evolución demográfica del país. Además, reflejan la integración de miles de residentes extranjeros que, tras cumplir los requisitos legales establecidos, han pasado a formar parte de la ciudadanía española.