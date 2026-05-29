Las ayudas económicas impulsan la natalidad a corto plazo, pero la estabilidad laboral y la conciliación determinan su sostenibilidad

29 May 2026 por Sergio Martínez

El «cheque bebé»: efectos limitados frente a una población que quiere tener más hijos

Dos estudios promovidos por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” analizan qué medidas pueden ayudar a aumentar la natalidad en España, donde la media es de apenas 1,1 hijos por mujer. Las investigaciones concluyen que las ayudas económicas por nacimiento generan un aumento inmediato de los nacimientos, pero su impacto disminuye con el tiempo.

Uno de los trabajos examina el conocido «cheque bebé» de 2.500 euros implantado en 2007. Aunque esta ayuda provocó un incremento inicial del 6 % en los nacimientos, su efecto a largo plazo fue mucho más reducido, situándose alrededor del 3 %. Según los investigadores, estos incentivos suelen adelantar la decisión de tener hijos, pero no aumentan significativamente el número final de descendientes.

El estudio también destaca que muchas mujeres desean tener más hijos de los que finalmente tienen debido a las dificultades de conciliación laboral y a los costes profesionales asociados a la maternidad. Diez años después del nacimiento del primer hijo, las mujeres presentan más probabilidades de trabajar a tiempo parcial y registran menores ingresos medios.

Políticas de conciliación y empresas: el papel clave de la estabilidad laboral

La segunda investigación analiza cómo las medidas de conciliación afectan tanto a las familias como a las empresas. Los resultados muestran que la estabilidad laboral favorece la natalidad al facilitar la compatibilidad entre empleo y maternidad.

Sin embargo, algunas medidas pueden generar efectos no deseados si las empresas perciben mayores costes laborales futuros, reduciendo contrataciones o limitando la conversión de contratos temporales en indefinidos.

Los investigadores destacan que las políticas más eficaces son aquellas que combinan apoyo a las familias con incentivos para las empresas, promoviendo empleo estable y mejores oportunidades laborales para las mujeres.

Alinear incentivos públicos y empresariales para promover la natalidad

Ambos estudios coinciden en que aumentar la natalidad requiere algo más que ayudas económicas. La clave está en crear un entorno que permita compatibilizar la maternidad, la carrera profesional y la estabilidad laboral. Solo así será posible reducir la diferencia entre el número de hijos deseados y los que finalmente tienen las familias españolas.