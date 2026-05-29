España afrontará un descenso de las temperaturas a partir del próximo martes
29 May 2026 por Redacción Irispress
España experimentará un descenso térmico a partir del próximo martes, poniendo fin al episodio de calor intenso que ha afectado a amplias zonas del país durante los últimos días. La bajada de temperaturas será más notable en el interior peninsular, donde los valores se acercarán de nuevo a los habituales para esta época del año.
Cambio de tendencia tras varios días de calor
La entrada de una masa de aire más fresca favorecerá un alivio térmico generalizado, especialmente en las regiones que han registrado máximas elevadas. Además, este cambio podría venir acompañado de una mayor inestabilidad atmosférica en algunas zonas, con posibilidad de chubascos y tormentas.
Los expertos señalan que, aunque el descenso será apreciable, las temperaturas seguirán siendo propias de la estación. El cambio permitirá reducir el impacto del calor en muchas regiones y ofrecerá un respiro tras varios días marcados por valores por encima de la media.