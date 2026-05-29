El Supremo rechaza frenar la regularización de migrantes por su impacto social y de interés público

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno, al considerar que concurren razones de “interés público” y un importante “sustrato humano” que aconsejan mantener la medida mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El tribunal prioriza los efectos sobre miles de personas

En su resolución, el alto tribunal destaca que la paralización de la regularización podría afectar a un elevado número de personas que dependen de este proceso para normalizar su situación administrativa. Por ello, entiende que los posibles perjuicios derivados de una suspensión serían especialmente relevantes desde el punto de vista social.

La decisión no entra a valorar el fondo del asunto, que seguirá su tramitación en los tribunales, sino que se limita a analizar si procede detener temporalmente la medida. Mientras tanto, el proceso de regularización continuará adelante a la espera de una resolución definitiva sobre su legalidad.